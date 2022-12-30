فيديو مذهل لتجمد شلالات نياغرا بسبب البرد.. شاهد كيف أصبحت

2022/12/30 | 16:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حول الجليد الناجم عن عاصفة شتوية قوية ضربت الولايات المتحدة وكندا شلالات نياغرا الشهيرة إلى ما يشبه أرض العجائب الشتوية.

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