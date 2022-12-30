2022/12/30 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني، موعد توزيع منحة الصحفيين والأدباء والفنانين، فيما حدد الفئات المشمولة.

وقال البدراني، إن "منحة الصحفيين والأدباء والفنانين تنتظر التصويت على موازنة 2023 ولن يتأخر صرف المبالغ بعد إقرار الموازنة وستسارع الوزارة بتسليمها".

وأضاف، أن "المشمولين هم من تم تسليم أسمائهم من قبل نقابات الصحفيين والأدباء والفنانين كما كان معمولا به سابقا".

وتابع، أن "وزارة الثقافة أصرت على أن يكون صرف المنحة عبر موازنة 2023 وأن تكون كاملة غير منقوصة" لافتاً إلى أن "التعليمات الخاصة باعتماد بطاقة الماستر كادر لصرف المبالغ جاءت كمبادرة من الدائرة الإدارية في الوزارة لتجنب تكرار الأسماء وتدقيقها بين المؤسسات النقابية والوزارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: صرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين بعد اقرار موازنة 2023 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة: صرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين بعد اقرار موازنة 2023 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).