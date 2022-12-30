2022/12/30 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الجمعة، عن استئناف دوام كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة أثناء أيام العطل الرسمية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بحضور وتوجيه مباشر من قبل وزير المالية طيف سامي، تستمر كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، بالدوام الرسمي أيام (الجمعة والسبت والأحد)، وذلك استكمالاً للإجراءات التدقيقية المتعلقة بتثبيت شريحة العقود في دوائر الدولة والمفصولين السياسيين وإتمام تعويضات ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية، فضلاً عن استمرار دائرة المحاسبة بإجراءات التمويل لشهر كانون الأول الحالي، وتمويل ذرعات العمل المنجزة للمشاريع الاستثمارية، بحسب ما ورد بقانون الأمن الغذائي رقم (2) لسنة 2022".

وأضاف البيان: "وبجهود استثنائية، تأتي هذه الإجراءات تنفيذاً للبرنامج الوزاري، في ضوء الارتقاء بآليات إدارة المال العام وضمان حقوق جميع الشرائح والفئات المجتمعية وفقاً للتعليمات المنصوص عليها، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة، والتطبيق الأمثل للبرنامج الحكومي في مجال الإدارة المالية وضبط النفقات العامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن استئناف الدوام لدائرتي الموازنة والمحاسبة أيام العطل الرسمية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن استئناف الدوام لدائرتي الموازنة والمحاسبة أيام العطل الرسمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).