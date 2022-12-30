الجبوري: الحكومة لديها مجموعة خيارات لتدارك السياسة الأميركية والسيطرة على الدولار

2022/12/30 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، الجمعة، ان الحكومة لديها الكثير من الخيارات التي بإمكانها ان تخفض سعر صرف الدولار وتدارك السياسات الأميركية الساعية لتخفيض قيمة الدينار.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اميركا مارست سياسات من شأنها رفع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، وذلك بمساعدة بعض الجهات الداعمة لسياساتها في الداخل العراقي”.

وأضاف ان “هناك إمكانية لضمان خفض سعر الصرف من خلال صرف بعض رواتب الحماية الاجتماعية بالعملة الأجنبية خصوصا ان رواتب هذه الشريحة قد لاتتجاوز الـ 200 دولار للفرد، وتتكرر العملية مع المتقاعدين في الشهر الاخر، حيث تم تقديم هكذا مقترح الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال المركز بحيث يقلل الطلب على هذه العملة من قبل المضاربين”.

وبين ان “منافذ بيع العملة تتبع معظمها الى جهات سياسية وعلى الرغم من السياسات الأميركية فأن هذه الجهات تعمل على رفع سعر الصرف، في حين ان بإمكان الحكومة السيطرة على السعر من خلال احكام سيطرتها على منافذ بيع العملة”.

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