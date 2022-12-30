سامسونج إلكترونيكس تقيم مجموعة من المؤتمرات العلمية لتقديم أحدث الحلول الذكية للقطاعات الحكومية والإنشائية في العراق

2022/12/30 | 17:39 - المصدر: سامسونج

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عدداً من المؤتمرات العلمية لأحدث حلولها الذكية للقطاعات الحكومية والإنشائية في العراق.وأقيمت هذه العروض خلال شهري نوفمبر وديسمبر في فندق بابل روتانا بغداد.

ووفقاً لسامسونج، فإن المؤتمرات العلمية التي أقامتها الشركة خلال الأسابيع الماضية، تهدف الى تعريف مختلف القطاعات الحكومية والمستثمرين والشركات والمكاتب الاستشارية في العراق على أحدث حلول سامسونج الذكية التي تتناسب مع احتياجاتهم والمشاريع الانشائية ومتطلبات التصاميم التي يقومون بأعدادها

وفي هذا الصدد؛ قال المدير العام لشركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، هيون دونغ هندريك لي:" نحن سعداء للغاية لتقديم هذه المؤتمرات والعروض لجهات مختلفة في العراق عن أحدث حلولنا الذكية، يعتبر السوق العراقي من الأسواق المهمة للغاية لسامسونج، ولذلك نسعى للمزيد من التعاون مع الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة مثل قطاعات المستثمرين والاستشاريين لتعريفهم بأحدث الحلول الذكية التي توصلت اليها سامسونج والتي ستكون ذات قيمة مهمة للغاية لمشاريعهم وقطاعاتهم".

كما أضاف المهندس علاء ياغي ، مدير قسم مبيعات المشاريع في العراق بأن أهم الأمور التي اشتملتها العروض التقديمية كانت ترتكز على حلول توفير الطاقة في المباني الحكومية و السكنية باستخدام التطبيقات الذكية Samsung Smarthings ومنتجات التبريد المركزي من سامسونج ، بالإضافة لأتمتة الدوائر الحكومية بالاستعانة بحلول سامسونج الذكية مثل Knox platform و شاشات العرض الاحترافية وغيرها الكثير.

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