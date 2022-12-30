العراق يتغلب على الكويت بهدف نظيف في مباراة ودية

2022/12/30 | 17:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المنتخب العراقي، اليوم الجمعة،

من تحقيق الفوز على ضيفه المنتخب

الكويتي بنتيجة 1-0 في المباراة الودية

التي جرت على ملعب الميناء الأولمبي في

البصرة.

وسجل علي فائز هدف المنتخب العراقي

الوحيد في الد

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