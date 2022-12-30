العامري يتحدث بشأن أسعار الدولار والحرب الناعمة

2022/12/30 | 17:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

اليوم الجمعة، بشأن أسعار الدولار

والحرب الناعمة.

وقال العامري في كلمته بمهرجان عطر

السواتر "نستذكر هذه الأيام الذكرى

الثالثة لاستشهاد قادة النصر ونسأل

الله ان نسير

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