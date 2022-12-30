السامرائي: سندعم

2022/12/30 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي اليوم الجمعة، دعم شمول ضحايا "الجيش الابيض" بامتيازات الشهداء.

وقال السامرائي تعليقا على كتاب موجه من مكتب الوزير إلى الدائرة المالية والقانونية في الوزارة، بهذا الشأن، إن "التضحيات العظيمة التي قدمها الكادر الطبي والتمريضي وفرق الاسعاف ايام جائحة كورونا كانت نموذجاً للرحمة والانسانية والعمل النبيل".

وأضاف "لذلك سندعم بشدة مطالب ذوي شهداء الجيش الابيض لشمولهم بامتيازات الشهداء المادية والمعنوية".

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