النقل تعلن مجانية نقل جماهير خليجي 25 من داخل البصرة الى الملاعب

2022/12/30 | 17:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارةُ النقل ،اليوم الجمعة، عن مجانيةَ نقلِ جماهير خليجي 25 من داخل البصرة الى الملاعب وذلك بالتنسيق مع اللجنةِ المنظمة للبطولة برئاسة عدنان درجال ، فيما اشارت الوزارةُ الى تخصيصِ 3 قطارات و 50 حافلة لنقل الجماهير من المحافظات الى البصرة.

وقال وكيلُ الوزارة للشؤون الفنية طالب بايش في بيان صحفي إن “هناك عمليتين لنقل جماهير خليجي 25 ، الأولى من داخل محافظة البصرة الى الملاعب والتي ستكون بالمجان ، والثانية هي نقل الجماهير من المحافظات الى البصرة بإشراك القطاع الخاص وتكون غير مجانية لكن بأسعار مخفضة “.

وأضاف الوكيل، انه “تم تخصيص 50 حافلة ذات طابق واحد وطابقين لنقل الجماهير في البصرة” .

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