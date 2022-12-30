أطماع كردية للحصول على كركوك وتأكيدات باستحالة تطبيق المادة 140

2022/12/30 | 17:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، ان هناك أطماع لدى أحزاب كردية للحصول على كركوك وفرض السلطة عليها، لافتا الى ان طبيعة المحافظة ووضعها المكوناتي يجعل من الصعوبة جدا تطبيق المادة 140.

وقال راضي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عملية فرض الامر الواقع في كركوك واعادة سيطرة البيشمركة عليها امر لايمكن ان يحصل، خصوصا ان المحافظة متكونه من خليط من المكونات ومن الصعب ان يجري فيها استفتاء لتطبيق المادة 140”.

وأضاف ان “الحزبين الكرديين كالاتحاد الوطني والديمقراطي لديهما أطماع في كركوك حيث سعى الاتحاد ان تكون هذه المحافظة من حصته في حين ان الديمقراطي لديه أطماع اكبر الحصول على هذه المحافظة خصوصا ان لديه نفوذ في الكثير من مناطق هذه المحافظة”.

وبين ان “المادة 140 وعلى مدى 18 سنة من وجودها في الدستور الا ان هناك صعوبة في تطبيقها رغم تعاقب الحكومات والمباحثات بين مختلف المكونات حول وضع كركوك وتطبيق هذه المادة”.

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