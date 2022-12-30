2022/12/30 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أظهر مسح لاتحاد الصناعات الألمانية أن معدل التضخم في برلين لن يتراجع بسرعة على الأرجح في الوقت الحالي، وأن مستهدف المركزي الأوروبي للتضخم عند 2% سيتحقق فقط بحلول منتصف العقد الجاري.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعات الألمانية: التضخم سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة المركز الخبري الوطني.

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