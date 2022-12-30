2022/12/30 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن والي ولاية آيدين بجنوب غرب تركيا، اليوم الجمعة، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطرة، بانفجار حدث داخل مطعم في منطقة ألتن تاش في مدينة آيدين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا..



مقتل 7 اشخاص وإصابة اخرين بانفجار اسطوانة غاز (صور) المركز الخبري الوطني.

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