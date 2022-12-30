2022/12/30 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة الدولار هي رسالة .. وهكذا يتم التحكم بالاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tp-xOuHDvJI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة الدولار هي رسالة .. وهكذا يتم التحكم بالاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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