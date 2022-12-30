2022/12/30 | 17:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تحوّلت حياة عليا عبد الرزاق المتزوجة منذ عشر سنوات والتي تعيش...

ظهرت المقالة جحيم الحياة اليومية لمليون شخص دون أوراق رسمية في العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جحيم الحياة اليومية لمليون شخص دون أوراق رسمية في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جحيم الحياة اليومية لمليون شخص دون أوراق رسمية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).