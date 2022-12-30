2022/12/30 | 17:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الجيش الإيراني انطلاق مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة تحمل اسم...

ظهرت المقالة الجيش الايراني يجري مناورات عسكرية بالقرب من مضيق هرمز أولاً على المسلة.

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