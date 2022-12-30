عندما حصل بيليه على مبلغ ضخم مقابل ربط حذائه قبل صافرة البداية

2022/12/30 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل موقع "سبورت بابيل" إن النجم البرازيلي بيليه حصل في مباراة لكأس العالم على 120 ألف دولار مقابل لقطة ربط حذائه.

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