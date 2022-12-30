الكشف عن إقرارات ترامب الضريبية خلال 6 سنوات.. والرئيس السابق: مطاردة سياسية

2022/12/30 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الكشف عن 6 سنوات من الإقرارات الضريبية الفيدرالية للرئيس السابق دونالد ترامب، التي اكتنفها السرية لفترة طويلة، للجمهور، الجمعة، من قبل لجنة السبل والموارد بمجلس النواب، تتويجًا لمعركة حول الكشف عنها وصلت إلى المحكمة العليا.

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