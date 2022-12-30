2022/12/30 | 18:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم “ويومئذٍ يفرحُ المؤمنونَ بنصرِ الله “.صدق الله العلي العظيم وزير العمل يشارك في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر التي اقامتها سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد شارك وزير العمل السيد احمد الاسدي في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر التي اقامتها السفارة الايرانيةعلى قاعة الشهيد حيدر المياحي اليوم الجمعة […]

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