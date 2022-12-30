2022/12/30 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الجمعة، موعد إطلاق تذاكر كأس خليجي 25 في البصرة.وقال درجال في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن” التحضيرات لبطولة كأس الخليج 25 في البصرة تسير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد العراقي: غدا السبت سيتم إطلاق بطاقات التذاكر للجمهور المركز الخبري الوطني.

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