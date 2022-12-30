المالية تصادق على تثبيت موظفي عقود ديوان الوقف السني

2022/12/30 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن ديوان الوقف السني، الجمعة، مصادقة وزارة المالية على القوائم الخاصة بتثبيت موظفي العقود في دوائر الديوان ومديرياته كافة، وتقديمها للتصويت عليها في جلسة مجلس الوزراء القادمة.

وذكر اعلام ديوان الوقف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المصادقة جاءت بعد متابعة مباشرة من رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، وإشراف الوكيل الإداري والمالي محمد صالح رشاد ، ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية محمود الحاتمي".

واضاف البيان ان "رئيس الديوان وجه باستنفار الأقسام المعنية في الدائرة الإدارية والمالية لغرض استكمال الإجراءات اللازمة بعد تصويت مجلس الوزراء، لإنجاز عملية تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم أسوة بباقي الوزارات".

تحرير: شمس

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