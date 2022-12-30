النهايات السائبة مصدر التدفق..

2022/12/30 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حدد النائب مضر الكروي، اليوم الجمعة، 3 شروط لانهاء ما اسماها النهايات السائبة في ديالى التي تمثل نقاط المنبع لتدفق الارهابيين وتجميع قواهم.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حمرين جغرافية معقدة ومترامية الاطراف تتداخل مع محافظتي صلاح الدين وكركوك وهي تشكل بيئة خطيرة في المشهد الامني والدليل بأن 80% من قتلى داعش يتم في تضاريسها ومنحدراتها".

واضاف، أن "الضربات النوعية الاخيرة للطيران الحربي في حمرين اطاح باكثر من 20 ارهابيا في قاطع ديالى خلال 3 اشهر فقط وهذا يؤكد تحذيراتنا السابقة بانها منطقة تحتاج الى اهتمام امني مضاعف لمنع تدفق المتطرفين اليها وحماية المدن والقرى المحررة حولها".

ولفت الى "ضرورة تطبيق 3 نقاط مهمة هي اعادة ما تبقى من القرى المحررة لمسك الارض وتطويع ابنائها في التشكيلات الامنية مع ادامة الانفتاح وسد الفراغات".

واشار الى انه "لايمكن ان يتحقق الاستقرار سواء في ديالى او بقية المحافظات دون انهاء ملف النهايات السائبة سواء في حمرين او غيرها لانها تشكل اشبه بالملاذات الامنة التي تعطي للمتطرفين فرصة اعادة تجميع قواهم ومن ثم التخطيط لعمليات ارهابية اخرى".

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