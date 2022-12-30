2022/12/30 | 19:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تتجه "بيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2018، وتم تداول العملة اليوم الجمعة دون مستوى 16500 دولار.

وبحلول الساعة 16:28 بتوقيت بغداد، تراجعت عملة "بيتكوين" بنسبة 1.02% إلى 16461.88 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".

وبذلك تكون العملة الرقمية قد انخفضت دون مستوى 16500 للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

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