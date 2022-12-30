قيادي يتحدث عن معلومات حول تدخل الإطار لتغيير قيادات أمنية

2022/12/30 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، الجمعة، عن حقيقة فرض ضغوط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتغيير قيادات أمنية رفيعة.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اجتماعات قادة الاطار التنسيقي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتضمن ملفات معلنة للرأي العام تتعلق بالأوضاع العامة للبلاد في السياقات الأمنية والاقتصادية وماهي حلول الحكومة في معالجتها".

ونوه إلى ان "اياً من قادة الاطار لم يتدخل في تفاصيل الملف الامني سواء في المطالبة باعفاء او تكليف قيادات أمنية لأي منصب".

واضاف حسن أن "قادة الاطار التنسيقي متفقة منذ بداية تشكيل حكومة السوداني على عدم التدخل وترك الخيارات للسوداني في المجال الامني سواء في اعفاء او اقالة او تكليف القيادات الامنية لكل المناصب ولم يتم التطرق اي اجتماع حول هذه المواضيع بشكل مباشر او غير مباشر".

واشار الى ان "الحديث عن مطالبة بعض اطراف الاطار تغيير قيادات مهمة ومنها مكافحة الارهاب مؤخرا غير دقيق".

تحرير: شمس

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