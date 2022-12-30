2022/12/30 | 19:44 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسارع الجيش الكندي إلى شراء معدات جديدة ردًا على الدروس المستفادة من الغزو الروسي لأوكرانيا.قائد الجيش الكندي جو بول يقول إن ذلك يشمل صواريخ وأنظمة مضادة للدبابات والطائرات للحماية من الطائرات بدون طيار.يضيف بول إن الجيش يأمل أيضًا في شراء أنواع أنظمة الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة التي منحت القوات الأوكرانية ميزة واضحة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف أثرت الحرب في أوكرانيا على قرارات الجيش الكندي للعام الجديد؟ شبكة القيقب الدولية.

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