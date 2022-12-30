2022/12/30 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن وضع خطة لتأمين حماية المراكز الامتحانية الخاصة بمدارس البنات من المضايقات والتحرش. وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المجتمعية تضع “خطة” محكمة لحماية مدارس البنات من المضايقات المركز الخبري الوطني.

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