2022/12/30 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصلت ناقلة محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا، التي تعاني أزمة غير مسبوقة في إمدادات الوقود.ونقلت صحيفة “البعث” التي يصدرها “حزب البعث العربي الاشتراكي” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا تُعلن وصول مليون برميل من النفط الخام المركز الخبري الوطني.

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