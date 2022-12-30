2022/12/30 | 19:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت حلقة (2022/12/30) من برنامج "فوق السلطة" قصة الجندي السابق في البحرية الأميركية، ريتشارد ماكيني، الذي نشأ على كراهية الإسلام وشارك في غزو أفغانستان والعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوق السلطة- ذهب لتفجير مسجد فصار إمامه) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوق السلطة- ذهب لتفجير مسجد فصار إمامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).