لهذا السبب.. توجيه بايقاف عمليات تخصيص الاراضي والتمليك والصرف المالي في بلدية الناصرية “وثيقة”

2022/12/30 | 19:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه محافظ ذي قار يوجه، بوقف عمليات تخصيص الاراضي والتمليك والصرف المالي في بلدية الناصرية لمنع استغلال الاضراب عن العمل في اغراض الابتزاز.وادناه نص الوثيقة:

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توجيه بايقاف عمليات تخصيص الاراضي والتمليك والصرف المالي في بلدية الناصرية “وثيقة” أولاً على ايرث نيوز.

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