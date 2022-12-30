2022/12/30 | 20:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ejz9SRRZa_U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. منار عمران .. اسلوب جديد لمعالجة الانسان سايكلوجياً وروحياً | برنامج المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. منار عمران .. اسلوب جديد لمعالجة الانسان سايكلوجياً وروحياً | برنامج المنصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).