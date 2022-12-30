المالية: إنجاز إجراءات تثبيت المحاضرين والإداريين والعقود

2022/12/30 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الجمعة، إنجاز إجراءات تثبيت محاضري وإداريي التربية والعقود في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بمتابعة حثيثة من قبل وزيرة المالية طيف سامي محمد أنجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية، كافة إجراءات تثبيت المحاضرين والإداريين ولجميع مديريات التربية في المحافظات، واحتساب الكُلف المالية المطلوبة لهم بعدد إجمالي بلغ 289,346 محاضرا وإداريا مجانيا".

وأضاف البيان، أن "الدائرة أتمت إجراءات تثبيت العقود في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدد إجمالي 86,938 لدوائر التمويل الذاتي والمركزي الوجبة الأولى المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والدوائر التابعة لكل وزارة ومحافظة".

وأكدت الوزارة بحسب البيان، "استمرار الجهود الاستثنائية لكوادرها في سبيل استكمال إجراءات تثبيت الشرائح والفئات المشار اليها في الوزارات ومؤسسات الدولة، بحسب البيانات الواردة إليها لغاية تاريخ اليوم".

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