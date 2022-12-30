مقتل 13 إرهابياً خلال 48 ساعة بسبع ضربات جوية بمناطق في ديالى

2022/12/30 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الجمعة، قتل 13 ارهابيًا بسبع ضربات جوية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة أكد "ان هناك جهدا استخباريا كبيرا للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية".

واشار الى ان "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تتمكن وبالتعاون والتنسيق مع مديرية إلاستخبارات العسكرية من رصد احد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزام ناسف ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة"، مبينا انه "قد تم تزويد صقور الجو بمعلومات عن مكان تواجده في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، والتي بدورها تمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان".

واوضح انه "بذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال ٤٨ ساعة الماضية ١٣ إرهابياً بواسطة الأبطال في صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ سبع ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".

وأكدت خلية الاعلام الامني ان "تقاطع المعلومات والعمل الأمني المشترك كانت له نتائج عالية المستوى في قتل وملاحقة عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة نارين التي ذاق بها الإرهاب الضربات الموجعة على يد الشجعان في قطعاتنا الأمنية البطلة".

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