المالية تنجز إجراءات تثبيت محاضري وإداريي وزارة التربية للمحافظات كافة

2022/12/30 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إنجاز إجراءات تثبيت محاضري وإداريي وزارة التربية للمحافظات كافة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أتممنا إجراءات تثبيت العقود في الوزارات والجهات غير المرتبطة بعدد إجمالي (86938) لدوائر التمويل الذاتي والمركزي الوجبة الأولى المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والدوائر التابعة لكل وزارة ومحافظة".

وفي وقت سباق من اليوم، قالت وزيرة المالية طيف سامي، خلال مقابلة صحفية، إن "المحاضرين لعام 2020 لم يتم تخصيص أموال لهم ضمن قانون الأمن الغذائي، وهم بحاجة الى رفع كلفهم من قبل وزير التربية وعرضها على مجلس الوزراء، واحتساب كلفهم ضمن قرار 315".

وبينت سامي أن "ملف تثبيت المتعاقدين والأجراء في مؤسسات الدولة سيشمل كل من لديه سنتان عقدية فعلية، وستكون آلية تثبيتهم من اتجاهين: الأول الدوائر التي ستتحمل الكلف بالكامل، وأخرى هناك مخصصات لوزارات عالية من خلال المناقلات، فيما تتحمل الدولة الفروقات المالية للوزارات التي لديها أعداد كبيرة وتخصيصات لا تكفي لسدها".

تحرير: غ.



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