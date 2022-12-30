خطيب التيار الصدري في البصرة يهاجم بطولة الخليجي.. لهذه الأسباب

2022/12/30 | 20:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: انتقد خطيب التيار الصدري في صلاة الجمعة المركزية في الخمسة ميل...

ظهرت المقالة خطيب التيار الصدري في البصرة يهاجم بطولة الخليجي..



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