2022/12/30 | 20:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: عقيل جبر علي المحمداوي كما يبدو واضحاً في بعض المقالات المنشورة...

ظهرت المقالة ما ينبغي على الحكومة نهجه في ظل الظروف المؤسسية الحالية؟ أولاً على المسلة.

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