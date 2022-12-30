الشرطة المجتمعية: خطة لتأمين حماية المراكز الامتحانية الخاصة بمدارس البنات

2022/12/30 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن وضع خطة لتأمين حماية المراكز الامتحانية الخاصة بمدارس البنات من المضايقات والتحرش.

وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، للوكالة الرسمية إن” المديرية وبالتعاون مع المؤسسات الأمنية الأخرى ومديريات التربية وضعت خطة لتأمين الحماية للمراكز الامتحانية والمدارس من المضايقات والتحرش”.وأضاف، أن” الخطة ستوفر الحماية الكاملة لجميع المدارس من خلال انتشار فرق في مداخل المدارس والطرق المؤدية إليها”.وبشأن التعامل مع المقاهي في وقت الامتحانات أكد العطية أن “المقاهي خاضعة للرقابة والمتابعة من الشرطة المجتمعية و دوريات النجدة القريبة من المدارس”.

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