الخلية تعلن مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في ديالى

2022/12/30 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة ديالى.

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