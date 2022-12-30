النصر السعودي يعلن التعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو لموسمين

2022/12/30 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم — متابعة

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، بأن نادي النصر تعاقد رسمياً مع أسطورة كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين.

وأكد الحساب الرسمي لصحيفة الرياضية السعودية أن النصر السعودي يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

وبذلك يصبح النجم البرتغالي صاحب أعلى راتب أسبوعي في العالم، بحصوله على ما يقرب من 3.4 مليون إسترليني أسبوعياً، ما يعادل حوالي 200 مليون يورو في الموسم، ليتفوق على الفرنسي كيليان مبابي الذي يحصل في الأسبوع الواحد مع باريس سان جيرمان على 1.6 مليون إسترليني.

وكان الصحفي الإيطالي في شبكة "سكاي سبورتس" رودي جاليتي كشف أمس الخميس أن مسلى آل معمر رئيس نادي النصر والمدير التنفيذي يتواجدان في مدريد لإتمام صفقة التعاقد مع رونالدو وهو ما أعلنته صحيفة الرياضية اليوم.

ويحق لرونالدو التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال مجانية وذلك عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد فريقه السابق.

المصدر: وكالات

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