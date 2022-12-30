العراق لم يحقق كأس الخليج منذ أكثر من 3 عقود.. استعراض لـ3 نسخ تاريخية- عاجل

2022/12/30 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

لم يتبق سوى أسبوع واحد على انطلاق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة في السادس من كانون الثاني المقبل، وسط انشغال عراقي تام بتنظيم البطولة واستضافتها أكثر من التفكير بإمكانية احراز اللقب من عدمه، خصوصا بعد مرور أكثر من 3 عقود ونصف على آخر مرة أحرز فيها العراق لقب البطولة.

ويتصدر منتخب الكويت قائمة الأبطال التاريخيين لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي" برصيد 10 ألقاب، يليه السعودية والعراق وقطر بـ3 مرات لكل منتخب، ثم الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين مرة لكلً منهما، فيما لم ينجح منتخب اليمن في حصد أي لقب حتى الآن.

وتنطلق منافسات النسخة رقم 25 من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" يوم الجمعة المُقبل 6 يناير 2023 بمباراة الافتتاح والتي يواجه فيها منتخب العراق نظيره سلطنة عُمان.

وتتنافس 8 منتخبات من أجل نيل شرف لقب بطل الخليج العربي للعام 2023 في البطولة التي يستضيفها العراق خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023، تم تقسيمها لمجموعتين، يتأهل منهما متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي وهم:

المجموعة الأولى: العراق - سلطنة عُمان - اليمن - السعودية.

المجموعة الثانية: البحرين - الإمارات - الكويت - قطر.





النسخة الثامنة - البحرين 1986

استضافت البحرين فعاليات النسخة الثامنة من البطولة خلال الفترة من 19 مارس وحتي 4 أبريل على ملعب البحرين الوطني بالمنامة بمشاركة 7 منتخبات وبنظام المجموعة الواحدة أيضًا.

وحصدت الكويت لقبها السادس تاريخيًا، بعد احتلالها قمة المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد متفوقة على الإمارات الوصيف برصيد 7 نقاط، ثم السعودية وقطر والبحرين 6 نقاط، والعراق 5 نقاط، وأخيرًا سلطنة عُمان نقطة وحيدة.





النسخة التاسعة - السعودية 1988:

نظمت السعودية منافسات النسخة التاسعة من البطولة خلال الفترة من 2 مارس وحتي 18 مارس، ونالل العراق لقبه الثالث والأخير تحت قيادة المدرب الوطني عمانويل بابا، ليصبح المدير الفني الوحيد الذي توج باللقب ثلاث مرات، وذلك بعد احتلال منتخب بلاده قمة المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 انتصارات وتعادلين متفوقة على الإمارات الوصيف أيضًا بـ8 نقاط، ثم السعودية 7 نقاط، تليها البحرين 6 نقاط، والكويت وقطر برصيد 4 نقاط، وأخيرًا سلطنة عُمان 3 نقاط.





وحصد الإماراتي زهير بخيت والعراقي أحمد راضي لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف لكل لاعب، وتوج العراقي حبيب جعفر بجائزة أفضل لاعب.

النسخة العاشرة - الكويت 1990:

أقيمت مباريات البطولة بنظام المجموعة الواحدة خلال الفترة من 21 فبراير وحتى 9 مارس 5 منتخبات فقط هي الكويت وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عُمان بعد انسحاب السعودية والعراق لأسباب مختلفة.

وتوجت الكويت بلقبها السابع في تاريخ البطولة، وذلك بعد احتلال منتخب بلاده قمة المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 انتصارات وتعادل متفوقة على البحرين وقطر واللذان احتلا مركز الوصيف بـ4 نقاط، ثم سلطنة عُمان برصيد 3 نقاط، وأخيرًا الإمارات بنقطتين.





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