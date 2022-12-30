وثيقة سرية: بريطاينا خططت لاغتيال بن لادن قبل تفجر 11 سبتمبر وواشنطن رفضت

2022/12/30 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت صحيفة ذا تايمز ،اليوم الجمعة، عن رفع السرية عن ملفات أرشيف داوننغ ستريت، مقر رئيس الوزراء البريطاني، تتعلق بالتخطيط لاغتيال زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن قبل الضلوع بهجوم الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

وذكرت الصحيفة خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم) أن "السلطات البريطانية كانت تبحث في خيار اغتيال أسامة بن لادن بنحو تسع اشهر قبل تنفيذه عمليته الإرهابية المعروفة والتي استهدف خلالها برجي التجارة العالميين".

وتابعت أن "مسؤول داوننغ ستريت السير جون سوير، ابلغ رئيس الوزراء البريطاني حينها توني بلير وقبيل اجتماع مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 2000، وجود توافق بين مسؤولي الاستخبارات البريطانية على اغتيال بن لادن لكونه يمثل خطرا على الامن".

ولفتت إلى أن "الجانب الأمريكي عارض العملية حينها لأسباب ذكرتها مذكرة داخلية كانت ضمن الملفات التي رفعت السرية عنها، بأنها تتعلق بـالانتخابات الامريكية القادمة وقلق الإدارة الامريكية من قدرتها على تبرير عمليات استهداف واغتيال لشخصيات أجنبية دون وجود مسوغ"، على حد وصفها.

وبحسب التايمز "فإن الوثائق بينت طبيعة تفكير الإدارتين الأمريكية والبريطانية حينها، حيث اعتقد الجانبان ان الولايات المتحدة تعلمت من الدرس الذي تلقاه السوفيت في أفغانستان قبل عشرين عاما من دخولهم البلاد ولن تكرره، وهو السيناريو ذاته الذي وقعت الولايات المتحدة الأميركية ضحية له".

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