باستخدام تقنيات الري الحديثة.. خطة لزراعة 5 ملايين طن من الحنطة 

2022/12/30 | 20:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة الزراعة، الجمعة، عن خطة لزراعة 5 ملايين طن من الحنطة باستخدام تقنيات الري الحديثة.

وقال وكيل وزير الزراعة مهدي الجبوري، إن "الوزارة تسعى للوصول الى زراعة 5 ملايين طن من الحنطة بأقل مساحات من خلال البذور والإنتاجيات العالية التي تتحمل الجفاف وباستخدام تقنيات الري الحديثة".

وأضاف، أن "التركيز سيكون على تقنيات الري الحديثة والمناطق المروية، حيث سيوفر ذلك جزءا كبيرا من المياه".

ولفت الى أن "العراق بحاجة 150 ألف دونم محاصيل الخضار"، مؤكدا أن "ذلك لو تحقق فسيعود العراق الى مكانته في الأسواق العالمية لتصدير منتجاته".

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