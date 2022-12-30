رسمياً.. النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين

2022/12/30 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة الرياضية السعودية رسميًا تعاقد فريق النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

وأكد الحساب الرسمي لصحيفة الرياضية السعودية أن النصر السعودي يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية ربطت رونالدو بالانتقال لصفوف العالمي بعقد يمتد لموسمين ونصف بداية من يناير المقبل بينما أكد وليد الفراج الإعلامي الرياضي السعودي أن النصر عرض على رونالدو أن يصبح سفيرا لملف تنظيم السعودية لكأس العالم 2030.

وأكد الصحفي الإيطالي في شبكة “سكاي سبورتس” رودي جاليتي أمس الخميس إن مسلى آل معمر رئيس نادي النصر والمدير التنفيذي يتواجدان في مدريد لإتمام صفقة التعاقد مع رونالدو وهو ما أعلنته صحيفة الرياضية اليوم.

ويحق لرونالدو التوقيع لأي نادي في صفقة انتقال مجانية وذلك عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد فريقه السابق.

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