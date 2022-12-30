2022/12/30 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خطة لزراعة 5 ملايين طن من الحنطة باستخدام تقنيات الري الحديثة.

وقال وكيل وزير الزراعة مهدي الجبوري للوكالة الرسمية، إن “الوزارة لديها عددا من البرامج الوطنية في ما يخص محاصيل الخضار في الرتب العليا المتمثلة بمحاصيل الفواكه والزيتون والحمضيات”، لافتا الى أن “تلك المشاريع تقع على عاتق القطع الخاص”.وأضاف، أن “الوزارة لديها مشاريع أيضا في محافظات ديالى وواسط وكربلاء المقدسة مختصة في مجال الحمضيات والخضار والفواكه”، مبينا أن “الوزارة أدخلت ضمن استراتيجات موازنة 2023 التقنيات الحديثة”.وأشار إلى أن “الوزارة تسعى للوصول الى زراعة 5 ملايين طن من الحنطة بأقل مساحات من خلال البذور والإنتاجيات العالية التي تتحمل الجفاف وباستخدام تقنيات الري الحديثة”، مبينا أن “التركيز سيكون على تقنيات الري الحديثة والمناطق المروية، حيث سيوفر ذلك جزءا كبيرا من المياه”.ولفت الى أن “العراق بحاجة 150 ألف دونم محاصيل الخضار”، مؤكدا أن “ذلك لو تحقق فسيعود العراق الى مكانته في الأسواق العالمية لتصدير منتجاته”.

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