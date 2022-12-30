حكومة فورد تستأنف ضد قرار إلغاء قانون تقييد الأجور

2022/12/30 | 21:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محامو حكومة فورد أوراق استئناف إلى محكمة أونتاريو سعياً منهم لإلغاء قرار قضى بإلغاء تشريع تقييد الأجور المثير للجدل.قدمت حكومة أونتاريو إخطار استئناف إلى محكمة الاستئناف في أونتاريو بشأن مشروع القانون 124 يوم أمس الخميس، بعد شهر من حكم قاضي محكمة عليا بأن التشريع غير دستوري.قانون 124، الذي تم تقديمه في عام […]

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