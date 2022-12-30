النصر السعودي يعلن التعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين

2022/12/30 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعاقد نادي النصر السعودي رسميا، اليوم الجمعة، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين.وكشفت تقارير، عن آخر تطورات المفاوضات بين إدارة نادي النصر السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن التعاقد معه في […]

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