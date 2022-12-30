2022/12/30 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة “كبتاجون” عبر منفذ الربع الخالي، حيث تم العثور عليها مخبأة في كابلات كهربائية.وأوضحت الهيئة أنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية..



“الزكاة والضريبة” تحبط محاولتين لتهريب 3 ملايين حبة “كبتاجون” المركز الخبري الوطني.

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