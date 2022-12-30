احتجاجات في الشمال السوري تندد بالتقارب التركي مع نظام الأسد

2022/12/30 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مئات السوريين الجمعة في شمال وشمال غرب البلاد منددين بالتقارب التركي السوري، بعد يومين من استضافة موسكو وزيري دفاع البلدين في اول لقاء رسمي منذ اندلاع النزاع عام 2011.

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