توب 5: الكشف عن إقرارات ترامب الضريبية.. وأسباب الركود العالمي المحتمل في 2023

2022/12/30 | 21:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الكشف عن الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب على مدار 6 سنوات، إلى تحليل للأسباب التي تدفع نحو ركود عالمي محتمل في 2023، واحتجاز أندرو تيت نجم الإنترنت المثير للجدل وشقيقه في رومانيا وسط تحقيق في "الاتجار بالبشر والاغتصاب"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

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