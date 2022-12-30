2022/12/30 | 21:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تعاقد نادي النصر السعودي رسميا، اليوم الجمعة، مع النجم البرتغالي كريستيانو...

ظهرت المقالة النصر السعودي يتعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين أولاً على المسلة.

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