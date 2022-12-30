2022/12/30 | 21:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، قتل 13 إرهابياً بسبع ضربات جوية...

ظهرت المقالة سبع ضربات جوية عراقية تقضي على 13 إرهابياً في ديالى أولاً على المسلة.

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