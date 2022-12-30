2022/12/30 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلّعات الشارع تستبق حلول العام الجديد 2023 العراقيون يتمنّون فرص عمل وخفض الدولار والقضاء على الفساد بغداد – ندى شوكت كربلاء – محمد فاضل ظاهر استبقت امنيات العراقيين ، حلول العام الجديد بدعوة الحكومة الى توفير فرص عمل للشباب الخريجين الذين يحلمون بمستقبل وردي ، وتخفيض سعر صرف الدولار بعدما اثرت تداعياته على قوت المواطنين […]

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